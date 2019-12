Anm, in arrivo il martedì nero: 24 ore di stop per Metro, Funicolari e bus

Anm informa che martedì 10 dicembre le organizzazioni sindacali USB, ORSA e FAISA CONFAIL, hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore. L’eventuale sospensione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Linee Bus: il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero

Metro Linea 1: la fascia di garanzia del mattino prevede prima corsa da Piscinola alle ore 6.40, da Garibaldi alle ore 7.20 e ultima corsa da Piscinola alle ore 9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. Il servizio riprende a copertura della fascia pomeridiana di garanzia con la prima corsa da Piscinola delle ore 17.11 e da Garibaldi alle ore 17.51 e ultima partenza da Piscinola alle ore 19.44 e da Garibaldi alle ore 19.48.

Funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina:

ultima corsa garantita su tutti gli impianti al mattino alle ore 9.20. La fascia pomeridiana di garanzia inizia invece con la prima corsa delle ore 17.00 e ultima corsa delle ore 19.50.

Tra le motivazioni alla base dello sciopero proclamato dai sindacati FAISA CONFAIL – ORSA – USB, la vertenza su riorganizzazione del lavoro e miglioramenti economici per operatori del trasporto di superficie, funicolari e metropolitane, sblocco del Premio di risultato, disciplina della mobilità interna del personale.

Dati adesione ultimo sciopero USB – ORSA – FAISA CONFAIL di venerdì 25 Ottobre: al di fuori delle fasce di garanzia regolarmente servite, il blocco della circolazione ha riguardato la Linea 1 metropolitana con un’adesione del personale in turno del 24% e le Funicolari Centrale, Chiaia e Mergellina con un’adesione pari al 43%. In superficie l’adesione del personale allo sciopero è stata del 30.4%.

