New York, 9 mag. – (Adnkronos) – La “guerra dei Basquiat rivali”, come è stata ribattezzata dalla stampa americana, è destinata ad infiammare le aste primaverile più attese, quelle di Sotheby’s e di Christie’s a New York che si terranno questa settimana. Sono infatti due opere di Jean-Michel Basquiat (1960-1988), pioniere del graffitismo americano, a cercare i nuovi record mondiali per il mercato dell’arte contemporanea.