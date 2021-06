Banche: Sabatini, ‘no rigidità normativa, post covid serve approccio flessibile’

Roma, 17 giu. -(Adnkronos) – “Le regole attuali sono mirate alle entità e non alle attività” ma così “i rischi si muovono fuori dalle normative: è invece importante che ci sia una vera implementazione del principio ‘stesse attività, stesso rischio stesse regole’ “. Lo spiega in un seminario sull’Evoluzione del quadro regolatorio globale per il settore bancario, organizzato dall’Iif, Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Abi, sottolineando come “in un momento in cui si mantiene una politica monetaria accomodante la supervisione bancaria sta tornando alla linea rigida precedente” alla pandemia.