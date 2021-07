Barano d’Ischia, oltre 3 mln per la Provinciale 155 Testaccio-Maronti

Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, con propria delibera, ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile e dei marciapiedi della S.P. 155 Testaccio-Maronti a Barano d’Ischia. L’importo complessivo stanziato è di 3.120.000,00 euro. “Questo di oggi è un importante intervento in un’area strategica per il rilancio del comparto turistico e dell’intera economia dell’area metropolitana di Napoli – ha affermato de Magistris – ed è un nuovo tassello del grande impegno dalla Città Metropolitana per migliorare le condizioni di sicurezza dell’intera rete viaria gestita dall’Amministrazione Metropolitana di NAPOLI”. La SP 155 Testaccio/Maronti è un’arteria che riveste una notevole importanza per l’Isola, in quanto è l’unico collegamento viario, attraverso la frazione Testaccio del comune di Barano d’Ischia, con la zona dei Maronti e la relativa spiaggia.