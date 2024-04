Bce, De Guindos: taglio tassi giugno (quasi) cosa fatta, poi cautela

Roma, 23 apr. (askanews) – Il taglio dei tassi di interesse da parte della Bce a giugno è quasi “una cosa fatta”. Successivamente, su quanto velocemente si procederà a ridurre il freno monetario, “dipenderà da come si evolveranno i dati, dalla situazione geopolitica e il potenziale impatto sui prezzi del petrolio, per esempio”. Lo spiega il vicepresidente dell’istituzione monetaria, lo spagnolo Luis de Guindos in una intervista a Le Monde.

“Dobbiamo anche monitorare gli sviluppi su salari e produttività. E dovremo tenere conto di quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l’inflazione è più elevata. Il livello incertezza rende molto difficile dire” come si procederà. “Ho detto di giugno, sul dopo sono portato ad essere molto cauto”.

Al vicepresidente è stato chiesto se il taglio atteso dal Consiglio direttivo del 6 giugno sia ormai una certezza. “Siamo stati molto chiari: se le cose si muovono nella stessa direzione che hanno preso nelle ultime settimane, allenteremo la nostra linea restrittiva monetaria a giugno. Dando per assunto che non ci siano sospese da adesso ad allora, come si dice in francese è ‘un fait accomoplit'”, ha replicato. (fonte immagine: Bce).