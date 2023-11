Bioplastiche, domani confronto a Napoli di Materias e Intesa Sanpaolo Innovation Center

Bioplastiche protagoniste dell’evento organizzato a Napoli per domani, 23 novembre, nell’aula magna del campus tecnologico federiciano di San Giovanni a Teduccio da Materias, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Dalle 10 alle 12, una full immersion nell’innovazione di materiali sostenibili tra scenari attuali e trend futuri. Modererà i lavori Filippo Vecchio (responsabile Comunicazione, Cultura e Marketing dell’Innovazione, Intesa Sanpaolo Innovation Center), mentre i saluti di benvenuto saranno di Matteo Lorito (rettore della Federico II) e Domenico Accardo (direttore del Centro servizi metrologici e tecnologici avanzati dell’Università degli Studi di Napoli Federico II).

Alle 10,25 la sessione su bioplastiche tra innovazione e ricerca per un futuro sostenibile con Luigi Ruggerone (direttore Business and Innovation Research di Intesa Sanpaolo Innovation Center), Luigi Nicolais, presidente di Materias, e Salvatore Iannace, direttore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Di processi produttivi, prodotti e opportunità di business si parlerà invece nel panel delle 11, con Alessandro Lenoci (direttore Commerciale Imprese di Intesa Sanpaolo), Andrea Lazzeri (ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali all’Università di Pisa), Tiziana Milizia (direttore Sviluppo Bioplastiche di Novamont SpA), Giovanni Conti (co-founder e CMO di Relicta – innovation of packaging) ed Emanuele Bertoli (Ceo di Berbrand). Le conclusioni sono affidate a Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania.

Per l’occasione sarà presentato il report X-Plore BIO PLASTICS a cura di Intesa Sanpaolo Innovation Center insieme ad Aniello Cammarano e Laura Ascione di Materias, con il contributo autoriale di Valentina Battista e per Intesa Sanpaolo Innovation Center di Anna Monticelli, Loris Lattuada, Marco Scherian, Stefania Vigna. Ha partecipato alla stesura del report anche John Davies – Frost & Sullivan.