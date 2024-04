Bruno Valensise nuovo direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna

“La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ha nominato oggi Bruno Valensise quale nuovo direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi), con decorrenza del mandato da venerdì 19 aprile”. Lo comunica Palazzo Chigi.

Gia’ vicedirettore vicario del Dis, il dipartimento delle Informazioni per la sicurezza che coordina le agenzie di intelligence Aisi e Aise, Bruno Valensise, vanta una lunga carriera nei Servizi e ha ricoperto, tra le altre cose, i ruoli di direttore della Scuola di formazione del comparto e dell’Ufficio centrale per la segretezza del Dis. Valensise e’ stato anche insignito dell’onorificenza di commendatore Ordine al merito della Repubblica italiana dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel 2017 e di quelle di ufficiale Ordine al merito della Repubblica italiana nel 2013 e cavaliere Ordine al merito della Repubblica italiana nel 2009, dal presidente Napolitano.