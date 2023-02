Calcio, Nicolò Zaniolo verso la Turchia: Galatasaray o Fenerbahce?

Si apre la via turca per Nicolò Zaniolo. E’ derby tra il Galatasaray ed il Fenerbahce. La Roma ha reputato l’offerta del Gala di 22 milioni troppo bassa. Nella notte si è inserito allora il Fenerbahce, l’altro club di Istanbul, rilanciando e offrendo di più. Il giocatore sembra si sia promesso al Galatasaray (ingaggio 3 mln a stagione) e in Turchia il mercato chiude mercoledì. E proprio l’ex Inter Okan, attualmente alla guida del Gala primissimo in classifica, ha parlato di Zaniolo in conferenza stampa dopo l’ultima partita: “È un giocatore di livello mondiale – le sue parole riportate dall’Hürriyet, uno dei più celebri quotidiani turchi -, non conosco la situazione attuale ma ci piacerebbe vederlo nella nostra squadra”. Il Fenerbahce, l’altro grande club di Istanbul, si è inserito con un rilancio e un’offerta più alta rispetto a quella presentata dal Galatasaray. Per questo motivo la Roma, sapendo dell’intesa totale tra il giocatore e il Galatasaray, sia per quanto riguarda lo stipendio che la clausola rescissoria (che dovrebbe essere di circa 35 milioni di euro), ha chiesto al Galatasaray di aumentare la propria offerta.