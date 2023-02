Sisma, Tajani tranquillizza: Tutti gli italiani in Turchia stanno bene

La Farnesina “sta seguendo con grande attenzione la situazione” in Turchia dopo i violenti terremoti che si sono verificati da stanotte nel Paese e in Siria, “nella zona più vicina” all’epicentro “ci sono 21 italiani, li abbiamo raggiunti tutti e ci risulta stiano tutti bene”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Nella zona più ampia ci sono 168 italiani, da quello che ci risulta con tutti gli incroci con i dati dell’ambasciata e dei consoli, pare che siano tutti in salvo. Coloro che era registrati con l’app dell’Unità di crisi sono stati chiamati tutti. In Siria e in Iraq non dovrebbero esserci cittadini italiani”, ha aggiunto. Tajani ha sentito il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu a cui è stato offerto l’aiuto della Protezione civile italiana che “è pronta a fare tutto il necessario, una squadra è già pronta, appena ci sarà l’ok partirà in sintnia con la Protezione civile europea”.