Canio Giuseppe La Gala si insedia come nuovo comandante provinciale dei Carabinieri a Napoli

Un invito ai cittadini di Napoli e della sua provincia “ad affidarsi ancora di più alle forze dell’ordine, certi che con la collaborazione attiva di tutti possiamo essere compatti contro il crimine”. A lanciarlo è il generale Canio Giuseppe La Gala, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, nel giorno del suo insediamento nella Caserma Pastrengo di piazza Monteoliveto. La Gala ha spiegato di voler “prendere il testimone” lasciato dal precedente comandante, Ubaldo Del Monaco, “e continuare a correre,con determinazione e tenacia, entusiasmo e passione”. La sua azione, ha aggiunto parlando ai giornalisti incontrati in caserma, “sarà basata su tre pilastri: il controllo del territorio, quindi vicinanza al cittadino con la presenza rassicurante della divisa in strada, l’aggressione ai beni di provenienza illecita, perché la repressione non basta a contrastare la camorra ma è necessario toglierle gli arricchimenti illeciti, e l’educazione alla legalità, il rispetto delle regole che deve partire dalle scuole”. La Gala si è detto convinto che “per continuare a contrastare la camorra il segreto è anche la grande squadra dello Stato che ho trovato qui a Napoli. C’è una grande sinergia tra le forze dell’ordine e se continueremo a essere uniti e compatti possiamo continuare ad essere vincenti. Qui trovo una collaborazione attiva – ha concluso – e auspico che possa aumentare anche di più quella con i cittadini”.