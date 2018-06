Capitale europea dell’innovazione: 1 milone in palio, domande entro il 21 giugno

La Commissione europea ha lanciato ufficialmente l’edizione 2018 del premio European Capital of Innovation che assegna un riconoscimento alle città maggiormente disposta a sperimentare nuove e innovative iniziative nate dai cittadini, dimostrando quindi di essere un vero e proprio banco di prova per potenziali soluzioni a importanti sfide sociali. Le città candidate saranno giudicate sulla base della misura in cui consentono ai propri cittadini di sperimentare e garantire la diffusione delle loro idee. Premi in denaro saranno assegnati alle migliori iniziative che dimostrino di aver creato l’ambiente giusto per innovare: 1 milione di euro per la capitale europea dell’innovazione e 100mila euro alle 5 runner-up cities.

Il concorso è aperto alle città che hanno più di 100.000 abitanti (negli Stati in cui non esistono città con più di 100.000 abitanti, può candidarsi la città più grande); degli Stati membri e paesi associati al programma Horizon 2020

La scadenza per candidarsi è fissata al 21 giugno 2018.