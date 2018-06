Carabinieri, anniversario dell’Arma: stand in Piazza Plebiscito

In piazza del Plebiscito, oggi fino alle 13 e dalle 16 alle 19 saranno allestiti stand espostivi aperti agli studenti e alla cittadinanza, attraverso i quali saranno presentate le principali attività, competenze e specialità dei Carabinieri: dalla ricostruzione di una scena del crimine, alla simulazione di un intervento per la rimozione di ordigni rudimentali da parte degli Artificieri Antisabotaggio, dalle opere d’arte e reperti archeologici recuperati dai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale e dai Subacquei dell’Arma, ai Carabinieri Forestali con le loro peculiari attività di grande attualità nella tutela dell’ambiente. Oltre agli stand sarà allestita una ricca esposizione dei più moderni veicoli in dotazione all’Arma nelle sue diverse componenti, nell’ambito della quale sarà presente anche una postazione per la simulazione dello stato di ebrezza utile a far comprendere i rischi connessi all’uso dell’alcol o di sostanze psicotrope. Il Nucleo Cinofili dei Carabinieri si esibirà in una serie di simulazioni di interventi con i cani antidroga, anti esplosivo e da Ordine Pubblico, nelle quali sarà coinvolto anche il pubblico. L’intera giornata sarà arricchita dall’esibizione della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” con l’esecuzione di brani del repertorio bandistico ma anche della tradizione partenopea. All’evento, grazie alla disponibilità dell’Ufficio Scolastico Regionale, saranno presenti numerose scolaresche, a corollario di un “percorso di legalità” che vede impegnata l’Arma durante tutto l’anno nell’organizzazione di incontri nelle scuole. E’ una delle iniziative per celebrare il 204° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, oltre alla tradizionale cerimonia che si terrà nella serata di domani 5 giugno nella Caserma “Salvo D’Acquisto” di via S. Tommasi.