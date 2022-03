Caso Amara, il pm Storari assolto dall’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio

Il pm di Milano Paolo Storari è stato assolto dall’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio. Al centro del processo – celebrato con rito abbreviato davanti al gup di Brescia Federica Brugnara – ci sono i verbali secretati di Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, che Storari consegnò all’ora consigliere del Csm Piercamillo Davigo (per lui il processo inizia il 20 aprile prossimo) per “autotutelarsi” dalla presunta inerzia dei vertici della procura di Milano ad indagare sulla cosiddetta ‘loggia Ungheria‘. Il giudice ha respinto la richiesta della pubblica accusa, rappresentata dai pm Donato Greco e Francesco Milanesi, che avevano chiesto la condanna a sei mesi nella scorsa udienza e ha dato ragione alla difesa dell’imputato.