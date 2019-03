Caso Bagnoli, lunedì la riunione dell cabina di regia a Palazzo Chigi

“Lunedì 11 marzo a partire dalle ore 10, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, si terrà la Cabina di Regia per l’area di Bagnoli-Coroglio. Al tavolo, presieduto dal ministro per il Sud Barbara Lezzi, prenderanno rappresentanti del ministero dell’Ambiente, del ministero dei Beni e delle Attività culturali, del ministero dello Sviluppo economico, del Comune di Napoli, della Regione Campania, il commissario del Governo per Bagnoli e Invitalia. Al termine della Cabina, previsto per le ore 11.30, il ministro per il Sud terrà un punto stampa all’uscita da palazzo Chigi”. Così una nota.