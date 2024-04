Casoria, vertice in Prefettura dopo raid a farmacie. Bene: Avanti con nuove telecamere ed altre unità in strada

Un piano a più livelli per difendere gli esercenti casoriani dalla criminalità. È stato questo il fulcro del comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura a Napoli nella giornata di ieri, alla presenza del prefetto di Napoli Michele Di Bari, del sindaco di Casoria Raffaele Bene e del presidente di FederFarma Napoli Riccardo Iorio.

Il vertice era stato richiesto dal primo cittadino di Casoria dopo un incontro in Comune con i rappresentati dell’associazione di categoria ed i farmacisti casoriani che evidenziavano una recrudescenza di fenomeni criminali, compresi furti e rapine, ai danni delle farmacie del territorio. Un grido d’allarme prontamente raccolto da Bene e che ha visto l’importante apertura del Prefetto Di Bari, ancora una volta sensibile alle problematiche emerse sul territorio casoriano.

Bene ha evidenziato il percorso avviato per l’implementazione della videosorveglianza, con un progetto già finanziato per l’installazione di 39 telecamere ed un altro in attesa del via libera definitivo. Dal canto suo il Prefetto ha confermato le valutazioni in essere sull’invio di ulteriori unità sul territorio per dar manforte alle forze dell’ordine locali. Le parti si rivedranno a breve anche su altri temi caldi per il territorio casoriano.

“Abbiamo raccolto come Amministrazione l’allarme di Federfarma cercando di contrastare tempestivamente e con fatti concreti l’azione dei delinquenti. Ringrazio ancora una volta il Prefetto per la straordinaria sensibilità e l’attenzione che riserva al nostro territorio: il canale di dialogo aperto porterà sicuramente risultati concreti per il miglioramento della vivibilità a Casoria. Come Amministrazione stiamo producendo lo sforzo massimo per avere una Città videosorvegliata e presidiata”, ha dichiarato dopo il vertice il sindaco Raffaele Bene.