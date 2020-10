Come funzionano le slot machine e l’evoluzione delle slot online

Sappiamo tutti cosa sono le slot machine e spesso conosciamo anche certe loro caratteristiche. Gran parte del nostro immaginario legato a questi giochi è però rimasto fossilizzato all’epoca delle macchinette da bar e non prende in considerazione la grande complessità delle slot, che si sono evolute con la tecnologia.

Come funzionano le slot machine di ieri e oggi

Le slot machine oggi sono una perfetta unione tra tradizione e modernità. Le tradizionali slot machine fisiche sono infatti per molti solo un ricordo dato che sono ancora presenti nei casinò come quello di Sanremo e in qualche bar e tabaccheria, ma molti ormai hanno optato per il gioco online su piattaforme come https://casino.betfair.it/c/slot. Se le slot online offrono grafiche e animazioni all’avanguardia, il loro funzionamento base non è cambiato molto dal quello delle tradizionali slot a cui giocavano i nostri nonni. Tutte le slot infatti condividono delle caratteristiche comuni.

Questi giochi sono composti dai cosiddetti rulli, solitamente da tre a sei, su cui sono presenti diversi simboli. Ogni simbolo ha un proprio valore e i simboli speciali sono detti wild, scatter e blank. Il wild funziona come un jolly, gli scatter offrono un certo moltiplicatore di vincita e i blank sono caselle vuote senza valore. La vittoria avviene quando appaiono più di tre simboli uguali sulla stessa linea. Ma non solo, slot machine sempre più complesse premiano anche quando appaiono altri tipi di combinazioni. Ogni simbolo, inoltre, avendo un valore diverso, renderà la combinazione più o meno redditizia.

L’evoluzione delle slot digitali

Sebbene tutte le slot condividano alcune caratteristiche base, le slot digitali, grazie alle potenzialità di internet, sono in grado di offrire nuove dinamiche di gioco. Tra queste spiccano ad esempio le modalità bonus, che si attivano quando atterrano alcune combinazioni particolari o possono essere avviate direttamente da giocatori. Queste modalità offrono minigiochi e ulteriori chance di vittoria indipendenti dalla partita principali. Anche i simboli possono assumere nuovi ruoli. In alcuni casi, ad esempio, il simbolo Wild si espande fino a occupare tutta una colonna o una riga, aumentando così le possibilità di vittoria. Ciò che rende però le slot online così particolare è la loro varietà.

Venendo incontro alle passioni dei giocatori, queste sono ispirate ai film del momento come i blockbuster Marvel o Dc o pellicole come Suicide Squad, al cui recensione può essere letta su https://www.mymovies.it/film/2016/suicidesquad/. Altre invece si basano sul mondo dello sport e omaggiano campioni come Frankie Dettori o sport celebri come il tennis e il calcio, ispirandosi anche alle loro regole che possono essere ripassate su https://www.regolesportive.com/. L’avvento delle slot online ha inoltre dato vita a un nuovo settore dedicato allo sviluppo di questi giochi. Aziende come Microgaming e NetEnt si sono così specializzate nel creare slot avvincenti sia dal punto di vista informatico che estetico, creando design, illustrazioni, animazioni e perfino colonne sonore personalizzate e curate.

Tra i giochi da casinò le slot machine sono forse le più famose dato che non richiedono particolari capacità e non ci sono vere e proprie regole da seguire, come succede invece per altri giochi celebri come il poker o il blackjack. Con l’avvento della tecnologia anche le slot si sono adeguate, approdando su internet in vesti nuove ma fedeli alla tradizione.