Confcommercio Napoli, domani la presentazione della campagna per gli acquisti di quartiere

Domani, mercoledì 20 ottobre alle ore 12, presso la sede di Confcommercio Napoli (via Medina, 40) si svolgerà la presentazione della campagna Think local day a sostegno degli acquisti di quartiere. Chiaia District Confcommercio aderisce alla campagna nazionale Think local day nata per promuovere gli acquisti di quartiere. Il robot umanoide Pepper spiegherà come coniugare l’esperienza digitale con la vita di quartiere. Il presidente di Confcommercio Napoli Carla della Corte, il presidente di Federmoda Roberta Bacarelli e la presidente di Chiaia District Confcommercio Claudia Catapano, insieme a Massimiliano Molese ideatore e fondatore di EroiNormali, illustreranno l’iniziativa che sabato 23 ottobre si svolgerà in circa venti negozi del quartiere Chiaia con la presentazione durante il corso dell’intera giornata delle collezioni autunno/inverno.

L’associazione eroiNormali ha istituito una giornata nazionale dedicata alla valorizzazione del concetto di vivere di prossimità locale e del territorio, per spingere le persone a riscoprire il luogo dove vivono sotto tutti gli aspetti: dalla bottega storica al sito culturale, al prodotto tipico, alla locale associazione di volontariato. Pensare Think LocaL significa connettersi con tutte le realtà del proprio quartiere, vivere la cultura di prossimità senza darla per scontata, valorizzare e rilanciare l’economia limitrofa, donare una parte del proprio tempo alla comunità, adottare la logica di prossimità per una sostenibilità ambientale percorribile. Questo scenario è supportato ed accompagnato dal digitale che non è un nemico da sconfiggere o un mondo alternativo ma anzi è un mezzo abilitante e di conoscenza per rendere più immediata la consapevolezza di tutto quanto di meraviglioso circonda la nostra quotidianità.

A spiegarlo sarà Pepper, il robot umanoide, che farà da trait d’union in questa esperienza phigital, dove fisico e digitale si fondono per creare valore: “Fidatevi di me che vengo dal digitale, – racconta Pepper – raccontando il vostro mondo ho scoperto che è insostituibile, posso mostrarvelo e raccontarvelo ma solo voi potete viverlo per emozionarvi”.