Confindustria, il ministro Boccia a Capri: La manovra? Se peggiora meglio andare a casa

“Le manovre si possono migliorare in Parlamento come è successo tante volte e si possono peggiorare, se si peggiorano meglio andare a casa”, avverte il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, dal Convegno dei Giovani di Confindustria. “Se si migliorano si va avanti”, aggiunge. “La manovra è stata approvata in Consiglio dei Ministri – spiega – e chi mi conosce sa cosa penso del salvo intese: ci sarà un confronto tra le forze parlamentari, il Parlamento è sovrano”.

“Il confronto nella maggioranza mi auguro che sia dentro le mura istituzionali e non sui giornali. Chiedo a tutti di lavorare per il paese e non di fare gli imitatori di Salvini finito per aver parlato per 15 mesi senza fare altro. Noi stiamo lavorando bene, basta minacce, ultimatum e show di cui italiani non hanno bisogno” dice Boccia intervistato a Capri da Skytg24.