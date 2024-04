Consac, Maione: Alt alle perdite idriche a Vallo della Lucania. Arriva una nuova condotta di oltre 400 metri

Gennaro Maione, presidente Consac, annuncia il completamento, a Vallo della Lucania, delle opere di realizzazione di quasi 410 metri di condotta di distribuzione idrica in pead su strade di competenza provinciale, nella frazione Pattano. L’intervento, spiega in una nota, “consentirà di ridurre in modo significativo il livello delle perdite idriche e, al tempo stesso, garantirà un importante miglioramento della funzionalità delle reti, consentendo una gestione ottimale della risorsa a tutela dell’ambiente e dei cittadini di Vallo”.

“I cittadini di Vallo della Lucania – commenta il sindaco Antonio Sansone – potranno beneficiare di un servizio idrico caratterizzato sempre più da livelli di eccellenza nella continuità, oltre che nella qualità della risorsa idropotabile erogata”.

L’individuazione dei tratti di rete da sostituire, precisa Maione, “è il risultato di un percorso metodologico che parte da un’attenta analisi del comportamento dell’infrastruttura, dal controllo delle pressioni, dalla ricerca perdite e da attività che integrano la fase di digitalizzazione con il rifacimento, appunto, dei tratti di rete a più alto grado di obsolescenza”.

Inoltre, il contenimento dei costi di manutenzione e gestione permetterà un miglioramento degli indicatori generali di qualità tecnica dell’Arera e conseguente raggiungimento degli obiettivi generali della legislazione europea sull’acqua, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della regolazione nazionale di settore.