Coronavirus: Conte, ‘con nuovo dl respiro a Paese, rapida erogazione risorse’/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – “Saranno anche individuate nuove e specifiche cause di esclusione per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità, prevedendo anche modifiche ai parametri attualmente in vigore, per tenere conto degli effetti straordinari dell’emergenza. Daremo anche un riconoscimento. Cercheremo di fare in modo che questo riconoscimento sia significativo per le province più colpite dal Covid19”, annuncia.