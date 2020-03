Coronavirus, Israele ha sviluppato il vaccino: ma serviranno mesi per la sperimentazione

L’Istituto israeliano per la ricerca biologica dovrebbe annunciare nei prossimi giorni di aver completato lo sviluppo di un vaccino contro il nuovo coronavirus, responsabile della Covid-19. Lo riferisce oggi il quotidiano israeliano “Haaretz”, citando fonti mediche, secondo cui i ricercatori sarebbero riusciti a individuare il meccanismo biologico e le qualita’ del virus, tra cui una migliore capacita’ diagnostica e la produzione degli anticorpi in coloro che hanno contratto il virus. Il processo di sviluppo necessita di test ed esperimenti che potrebbero durare mesi prima che il vaccino sia ritenuto efficace e sicuro per essere utilizzato sull’uomo. L’Istituto per la ricerca biologica si trova a Nes Tziona, nel centro di Israele, ed e’ stato istituito nel 1952 e inglobato nel corpo medico delle Forze di difesa israeliane. Successivamente e’ diventato un istituto civile, tecnicamente sotto la supervisione del primo ministro e in stretta collaborazione con il ministero della Difesa. Secondo quanto riferito dal sito informativo “Ynet”, portale del quotidiano “Yedioth Ahronot”, cinque spedizioni di campioni di virus sono arrivate in Israele dal Giappone, dall’Italia e da altri paesi tre settimane fa. Secondo fonti sanitarie e della Difesa, dall’arrivo dei campioni, e’ stato svolto un intenso lavoro per sviluppare il vaccino.