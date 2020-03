Coronavirus, norme anti contagio: a Napoli ieri 18 denunce. Bar e ricevitoria del lotto multati a Chiaia

Nella giornata di ieri la polizia municipale – nell’ambito delle verifiche per il rispetto delle norme nazionali e locali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – ha controllato 463 cittadini a cui sono stati richiesti i prescritti moduli di autocertificazione. Nonostante i continui appelli volti a limitare gli spostamenti da casa per motivi di lavoro, salute e necessita’, gli agenti hanno denunciato 18 soggetti ai sensi dell’articolo 650 del codice penale (non ottemperava alle disposizioni impartite dalle autorita’). Sono stati inoltre effettuati 679 controlli ai pubblici esercizi, per il rispetto delle raccomandate distanze di sicurezza, per il divieto di assembramento e per la verifica dell’idonea certificazione della disinfezione dei locali, oltre alle prescritte sospensioni delle attivita’. In due casi i titolari di un bar e di una ricevitoria del lotto, nella zona di Chiaia, sono stati denunciati e diffidati alla chiusura immediata perche’ non osservavano la prescritta interruzione dell’attivita’ commerciale, incuranti delle indicazioni nazionali. Oltre alla denunzia, le attivita’ sono state segnalate agli uffici amministrativi comunali per i provvedimenti di sospensione consequenziali.