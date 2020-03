Coronavirus, lo scienziato Giordano: Il farmaco anti artrite merita uno studio approfondito

L’uso off label del Tocilizumab su pazienti positivi al Coronavirus con polmonite interstiziali “merita uno studio più approfondito per definirne il costo/ beneficio del trattamento e le modalità d’uso”. Ne è convinto Antonio Giordano, oncologo specializzato nei polmoni, direttore dello Sbarro Intitute nella Temple University oltre che docente a Siena, il ricercatore di Corbara che ha scoperto un gene che ha un ruolo nel contrasto al tumore. Sbarro, in un editoriale per il quotidiano on line Juorno, sottolinea come nella lotta al Covid 19 sono impiegati diversi farmaci “che stanno offrendo buoni risultati,e infine il Tocilizumab, “in via sperimentale, che sembra avere maggiore efficacia nel trattamento sia nel ridurre la carica virale, sia nel migliorare i parametri di funzionalità polmonare”. “Vista la natura della risposta antivirale a livello polmonare, sarà anche utile accertare la superiorità di questo farmaco verso altri principi ad azione antinfiammatoria, nonché affinare i criteri di identificazione delle caratteristiche dei pazienti responsivi – aggiunge – sono estremamente convinto che sia importante mettere in condivisione i dati che possono essere utili, perché questo è l’unico strumento per comprendere il Covid-19. La Cina, infatti, ha approvato l’uso di Tocilizumab per il trattamento di gravi complicanze legate al coronavirus. Esso è utilizzato anche in Italia, ed in particolare a Napoli, dove è stato somministrato a due pazienti ricoverati all’ospedale di Cotugno. Il Tocilizumab è un agente farmacologico, già noto nel trattamento delle complicazioni polmonari dell’artrite reumatoide giovanile, nella colite ulcerosa. Nel trattamento di gravi polmoniti su base immune associate a farmaci o agenti virali, neutralizza l’interleuchina 6, la proteina che è il principale vettore dell’infiammazione polmonare prodotta dal Coronavirus. Il farmaco non combatte a monte il coronavirus, ma è efficace sui suoi effetti, in quanto già dopo alcune ore dalla sua somministrazione migliora le condizioni respiratorie del paziente”.