Covid, bollettino regionale: giù la curva del contagio. Oggi positivi in 1.067 su 18.426 (5,7 %)

Cala la curva del contagio in Campania: 5,7 per cento. I positivi, secondo il Bollettino della Regione Campania, sono 1.067 (di cui 967 asintomatici e 100 sintomatici) su un totale di tamponi di 18.426. Il numero complessivo dei positivi passa a 183.117 su un totale di tamponi di 1.946.290.

​Deceduti in 19 (totale in Campania 2.643), di cui 11 nelle ultime 48 ore e 8 in precedenza ma registrati ieri​. I guariti del giorno sono 2.360 su un totale di 100.527.

Reso noto anche il report dei posti letto su base regionale: 656 disponibili in terapia intensiva, 107 occupati. Posti di degenza ordinaria disponibili 3.160 (tra Covid e offerta privata), occupati 1.513.