Creare un Sito Web Professionale: Come Fare e Migliori Programmi

Se hai scelto di creare un sito web per il tuo business per essere finalmente presente sul web in maniera indipendente, allora dargli aspetto e funzionalità professionali è di fondamentale importanza.

Ma come creare un sito web professionale?

Creare un sito web professionale: come fare

Il miglior modo per creare un sito web professionale è di utilizzare delle piattaforme di CMS (Content Management System). Sono servizi che ti mettono a disposizione programmi attraverso i quali puoi creare un sito professionale da zero e continuare a gestirlo nel tempo.m9

I servizi di questo genere sono numerosi, ma quali sono i migliori programmi per creare un sito web professionale?

Creare un sito web professionale: i migliori programmi

1. Wix.com

Wix è conosciuto per essere uno dei website builder più facili da utilizzare. La sua interfaccia è molto intuitiva e ti permette di implementare funzioni nelle tue pagine web semplicemente trascinando bottoni e moduli nella posizione desiderata.

I temi a disposizione hanno un look professionali e possono essere personalizzati in ogni dettaglio.

Puoi iniziare a usare Wix in modo gratuito, ma se vuoi sfruttare tutte le funzionalità dovrai passare al piano in abbonamento.

2. Squarespace

Squarespace è l’ideale per blog e semplici siti web personali. All’interno di questa piattaforma puoi fare tutto: registrare il tuo dominio e iniziare a costruire il tuo sito web partendo dai template che Squarespace ti mette a disposizione.

Non è previsto un piano gratuito, ma con 11 euro al mese hai tutto incluso: CMS, dominio, e web hosting.

3. IONOS MyWebsite

IONOS è meno conosciuto ma ha comunque alle spalle un’azienda ben affermata. Anche in questo caso hai a disposizione tantissimi template, ed essendo IONOS meno mainstream di altre opzioni, hai la possibilità, usando i modelli, di dare al tuo sito web un aspetto più originale.

IONOS è anche un’opzione più economica rispetto a Squarespace.

4. Webflow

Se il tuo sito web è o deve diventare un ecommerce, allora Webflow ha le funzionalità che fanno per te. Non è, tuttavia, la piattaforma più user friendly in questa lista, ma permette personalizzazioni praticamente infinite. Se hai già un po’ di esperienza con il Web design, questa è l’opzione per te.

5. Weebly

Chi è in cerca di un programma per creare un sito web in maniera gratuita può optare per Weebly. E’ l’opzione ideale per chi vuole creare un blog personale: può farlo a costo zero e con buoni livelli di personalizzazione.

6. Site123

Anche Site123 ti offre un piano iniziale gratuito, ma le funzionalità sono molto limitate e ben presto ti troverai a dover passare al piano a pagamento. Le altre funzionalità sono comuni agli altri programmi in questa lista: template, possibilità di personalizzazione, e certificato SSL incluso.

7. Jimdo

Jimdo è un’altra opzione molto facile da utilizzare e quindi ottima per i principiante. E’ anche un’opzione scalabile perché puoi partire dal piano gratuito e poi implementare nuove funzionalità gradualmente passando ai piani a pagamento.

8. Webnode

Se hai intenzione di creare un sito web multilingue, Webnode è il programma più adatto perché supporta (senza bisogno di plugin o integrazioni) le versioni multilingue delle pagine. Non è però l’opzione migliore per chi vuole avere a disposizione tante alternative dal punto di vista estetico.