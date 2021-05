Danza: è morto Raimund Hoghe, protagonista del Tanztheater con Pina Bausch**

Berlino, 15 mag. – (Adnkronos) – Il coreografo e ballerino tedesco Raimund Hoghe, tra i protagonisti di spicco del Tanztheater, che ha lavorato come drammaturgo per la grande coreografa tedesca Pina Bausch, è morto all’età di 72 anni. Eclettico scrittore, giornalista, sceneggiatore, coreografo e drammaturgo, Raimund Hoghe è stato considerato dal “New York Times” come “il coreografo amante del romanticismo e della bellezza”. Iniziò la sua carriera come giornalista per poi assumere il ruolo di drammaturgo per Pina Bausch e la sua compagnia Tanztheater di Wuppertal dal 1980 al 1990. La sua carriera di ballerino e coreografo era iniziata nel 1992 e nel 1994 firmò la prima coreografia.