Dietrofront Londra, si a russi e Bielorussi alle Olimpiadi

Roma, 9 apr. (askanews) – Marcia indietro del governo britannico che si è detto ora favorevole alla partecipazione di russi e bielorussi ai Giochi Olimpici di Parigi purché gareggino come atleti neutrali, e non sotto le rispettive bandiere nazionali. Oggi Londra ha scritto al Comitato Internazionale Olimpico e al Comitato Paralimpico Internazionale per esprimere il proprio sostegno alla riammissione dei suddetti atleti, esclusi da ogni competizione internazionale dal febbraio 2022, in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Resta in atto il divieto per Russia e Bielorussia della partecipazione agli eventi a squadre. Le prossime Olimpiadi si svolgono dal 26 luglio all’11 agosto e le Paralimpiadi dal 28 agosto all’8 settembre.