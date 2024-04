DiscoverEU, viaggiare gratis in Europa: bando per 35mila biglietti di treno

Da quest’estate migliaia di giovani torneranno a viaggiare gratuitamente in treno in tutta Europa. La Commissione ha lanciato l’invito a presentare candidature per il programma DiscoverEU. Il bando si chiuderà martedì 30 aprile alle 12:00. Saranno messi in palio 35.500 biglietti ferroviari. Per qualificarsi, i giovani nati tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006 devono rispondere a un quiz di sei domande sul Portale europeo per i giovani. La Commissione classificherà i candidati in base alle loro risposte e offrirà loro i biglietti in base alla loro posizione, a seconda della disponibilità di biglietti. I candidati selezionati riceveranno un biglietto ferroviario gratuito per viaggiare in Europa per 30 giorni tra il 1° luglio 2024 e il 30 settembre 2025. “DiscoverEU è una fantastica opportunità per i giovani di esplorare l’Europa, scoprire nuovi luoghi e incontrare nuove persone. Sono lieta di lanciare questa tornata di candidature di primavera durante l’emozionante Settimana europea della gioventù”, ha dichiarato Iliana Ivanova, commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù.