Dl Pnrr, ok Senato alla fiducia con 95 sì e 68 no, 1 astenuto

Roma, 23 apr. (askanews) – L’aula di palazzo Madama ha votato la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto Pnrr, decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 “recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. I sì sono stati 95, i no 68, una astensione.

Il provvedimento era in seconda lettura ed è stato approvato nel medesimo testo già votato dalla Camera. Diventeranno legge, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, anche le norme sulla retribuzione del presidente del Cnel, Renato Brunetta, e sulla presenza nei consultori delle associazioni antiabortiste, contestate perché considerate non omogenee per materie dalle opposizioni.