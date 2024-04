Fascismo, Scurati: alcune sue caratteristiche sono già tornate

Milano, 23 apr. (askanews) – “Mi pare del tutto evidente che quel che mi era parso di vedere” due anni fa sulla “deriva fascistoide” dell’Italia, “non fascista perché quella non torna più, è già qui” perché “quello che doveva tornare” del fascismo “è già tornato”. Lo ha detto lo scrittore Antonio Scurati durante il convegno “Come sta la democrazia?” organizzato dalla Fondazione Feltrinelli, in confronto con Angela Mauro autrice del libro “Europa Sovrana”.

“Non aspettate da domani questa verifica di ciò che del fascismo è ancora vivo, è già qui, in tante piccole e grandi cose, comprese quelle che mi hanno riguardato” ha aggiunto riferendosi implicitamente alla mancata messa in onda sulla Rai del suo monologo preparato per il 25 aprile. Scurati ha citato, ad esempio, la “virulenta polemica antiparlamentare” che “caratterizza tutti i populismi, anche quelli di sinistra”.