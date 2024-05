Due morti sul lavoro a Napoli all’indomani del primo maggio

Due morti sul lavoro all’indomani del primo maggio. E’ successo nel Napoletano, dove nella mattinata, a pochissima distanza di tempo, si sono verificati due gravissimi incidenti: il primo a Lettere, via Deougliano, dove un un operaio di 57 anni è morto precipitando dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile.

Il secondo incidente è verificato a Casalnuovo: un operaio 60enne è morto in un cantiere in viale dei Tigli. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica.