E’ morto il fumettista francese François Corteggiani. Lavorò anche per le testate italiane della Disney

Il fumettista francese François Corteggiani, uno dei più stimati sceneggiatori nel panorama contemporaneo della Nona Arte, autore delle storie di “La giovinezza di Blueberry” e dal 1992 collaboratore delle testate italiane della Disney, è morto nella sua casa di Carpentras, nel sud della Francia, il 21 settembre, giorno del suo 69esimo compleanno. Nato il 21 settembre 1953 a Nizza, François Corteggiani si trasferisce a Parigi nel 1973. Dopo varie esperienze nel mondo pubblicitario, Corteggiani comincia la sua carriera nel fumetto con un passaggio-lampo nella rivista “Spirou”. Entra poi a far parte di “Pif Gadget” dove crea la serie Pastis e, con Pierre Tranchand, le serie Marine e Smith et Wesson. Per le edizioni Glénat, riprende nel 1981, sempre con Pierre Tranchand, le serie Bastos et Zakousky e Chafouin et Baluchon per le riviste “Circus” e “Gomme!”. Dopo la chiusura di quest’ultima, Corteggiani partecipa al mensile “Vécu” scrivendo De silence et de sang per Marc Males e Le Casque et la fronde per Walter Fahrer. All’inizio degli anni Ottanta lavora per il giornale tedesco “Zack (super as)” per il quale scrive Peter O’Pencil, disegnato da Giorgio Cavazzano, con il quale realizzerà poi Capitan Rogers per “Il Giornalino” delle Edizioni San Paolo, così come Timothée Titan, prima per le edizioni Hachette, poi per la società Strip Art Features. Dal 1984 collabora strettamente con “Le Journal de Mickey”, dove crea con Pierre Tranchand le gag de L’École Abracadabra. Mentre continuano insieme la serie Marine, lavora anche con Philippe Bercovici per la Glénat. Dopo la morte di Jean-Michel Charlier è lui a riprendere le sceneggiature de ‘La giovinezza di Blueberry’ disegnata da Colin Wilson, col quale ha creato la serie Thunderhawks per le Soleil Productions. Dal 1992 crea anche storie espressamente per le testate italiane della Walt Disney Company. François Corteggiani è stato anche il caporedattore per i fumetti della nuova versione di Pif Gadget pubblicata dal 2004 al 2008. In Italia Renoir ha pubblicato due volumi raccolta della serie Timoty e Titan, scritta da Corteggiani e disegnata da Cavazzano, mentre per Edizioni Npe sono disponibili i volumi ‘Sul sentiero del tramonto’ e ‘Marchiato dal diavolo’, due western scritti da Corteggiani e disegnati da Sergio Tisselli. Editoriale Cosmo ha pubblicato la serie ‘Il silenzio e il sangue’, scritta da Corteggiani e disegnata da Marc Malés, e i volumi della sua serie ‘La giovinezza di Blueberry’.