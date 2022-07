Elezioni, presentato il simbolo di Europa Verde e Sinistra Italiana. Bonelli: Allargare alleanza ai 5 Stelle

E’ stato presentato questo pomeriggio a Villa Borghese, a Roma, il simbolo con il quale Europa Verde e Sinistra Italiana concorreranno alle prossime elezioni. Un progetto tenuto a battesimo dal segretario di Si, Nicola Fratoianni e dai portavoce di Ev, Angelo Bonelli e Eleonora Evi e che guarda ai temi del sociale e dell’ecologia, come nell’anima delle due realtà politiche. Il simbolo presentato raccoglie al suo interno i loghi dei due partiti, sotto la scritta ‘Alleanza Verdi e Sinistra’, affiancata da una colomba arcobaleno e dalla dicitura ‘Reti civiche’.

“La democrazia è in pericolo. C’è un arrembaggio del potere per portare Berlusconi a diventare presidente del Senato. Non lo permetteremo e sfrutteremo questi giorni per allargare la nostra alleanza anche al Movimento 5 Stelle”, così il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli a margine della presentazione del simbolo.