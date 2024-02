Elezioni, Vannacci candidato? Salvini: Lo vorrei portabandiera della Lega

Vannacci “a me farebbe molto piacere se fosse uno dei portabandiera della Lega in queste battaglie di libertà, di sicurezza, di civiltà, di democrazia, di coraggio”. Lo ha detto Matteo Salvini, parlando alla scuola di partito della Lega. Lui è stato “indagato poi non in un posto a caso, a Mosca ovviamente perché già che ci siamo però io penso che se uno ha rischiato la vita per i suoi ragazzi in giro per il mondo di tutto debba aver paura fuorché di un’inchiesta, e quindi se lo stimavo fino a ieri lo stimo ancora di più oggi. E quindi io penso che gli italiani ormai abbiano capito come funziona…”.