Il Console generale d’Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro ha consegnato nel corso di una cerimonia nella sede del consolato le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. I riconoscimenti sono andati a Giuseppe Saba e a Maria Teresa Panciera rispettivamente per l’impegno in campo umanitario e per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane.