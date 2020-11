Emirati Arabi, TV, la conduttrice Benedetta Paravia l’italiana più amata in Medio Oriente

Il suo volto sorridente spicca sulla via di traffico più importante di Dubai, Sheikh Zayed road, per pubblicizzare la seconda serie del suo fortunato programma tv dedicato alle donne. Benedetta Paravia, autrice, produttrice e conduttrice del format crossmediale (tv, web e inflight) “Hi Dubai” e “Hi Emirates” è l’italiana più amata nel mondo arabo. “Hi Emirates” racconta di come oggi il ruolo centrale della comunità femminile negli Emirati sia fondamentale grazie alle antenate del paese, che hanno svolto importanti compiti per l’intera comunità ed hanno affrontato notevoli sacrifici per il progredire della nazione. Un tributo storico quindi dedicato a grandi donne del passato: dalla madre alla moglie del fondatore degli E.A.U., passando per altrettante donne di rilievo storico provenienti da tutti e 7 gli Emirati Aarabi. Dopo un affascinante excursus storico, la serie inquadra protagoniste odierne: membri della famiglia reale, politiche, medici, ecologiste, sportive, imprenditrici, celebrità, modelle, tutte con storie di realizzazione personale che siano nate o vivano nella nazione islamica più moderna al mondo, che sta modellando la strada per una società globale più connessa ed armoniosa. La serie si inquadra come un’ulteriore rafforzamento di amicizia tra Italia ed Emirati Arabi, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia negli Emirati. La sigla del programma è la canzone “Emaraat”, che è stata per mesi prima in classifica come best seller nei Virgin Megastore del Medio Oriente, scritta ed interpretata da Paravia con lo pseudonimo Princess Bee, con il cantante Emiratino Harbi Alamri, mentre la colonna sonora è a firma di Alberto Laurenti. Paravia è da anni tra i personaggi più amati in Medio Oriente essendosi sempre dedicata alla comunità femminile, cominciando dall’Università con i viaggi interculturali con meta in Italia, patrocinati dalle ambasciate italiana ed emiratina, attraverso i quali molte studentesse arabe hanno avuto la prima esperienza assoluta di viaggio all’estero. Grazie al grande successo della prima serie “Hi Dubai”, campione di ascolti sulla tv nazionale Dubai One Tv, il governo l’ha voluta distribuire anche attraverso il canale web Dubai Post. Da marzo 2019 inoltre “Hi Dubai” è anche in visione su tutti i voli Emirates Airlines con sottotitoli in inglese ed arabo, mentre il 25 novembre, sempre sul canale nazionale emiratense, comincerà la messa in onda di “Hi Emirates” e Paravia lo annuncia con un sorriso tutto italiano.