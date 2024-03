Europee, Calenda: lista Stati Uniti Europa? Aspetto risposta Bonino

Roma, 27 mar. (askanews) – “Ne so pochissimo, so che Renzi ha lanciato una lista con Mastella, Cuffaro, Cesaro, non la mia idea di ciò che dovrebbe essere un’Europa rinnovata. Da Emma Bonino aspetto una risposta, non ha detto niente dell’accordo con Renzi, ci sono solo indiscrezioni sui giornali”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, intervistato a L’aria che tira su La7.

“Azione non farà una lista di sopravvivenza per arrivare al quorum, siamo già al quorum. La lista con Mastella, Cesaro, Cuffaro, Renzi non la posso fare” ha aggiunto.