Europee, presentate le prime liste al Sud: Tajani, Adinolfi e Martusciello guidano Fi

Sono Antonio Tajani, Isabella Adinolfi e Fulvio Martusciello i tre nomi che guidano la lista di Forza Italia per la circoscrizione Italia meridionale alle Europee dell’8 e 9 giugno. Con l’ex M5s Adinolfi e con il capodelegazione al Parlamento europeo Martusciello, tra gli uscenti ci sono anche Lucia Vuolo (eletta nel 2019 con la Lega) e Alessandra Mussolini (subentrata a Tajani nel 2022).

In lista anche Sonia Palmeri, che ha aderito a Forza Italia dopo l’esperienza come assessore regionale al Lavoro nella Giunta guidata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Tra gli ex M5s passati con gli ‘azzurri’ c’è anche Raffaele De Rosa, elettore senatore alle ultime Politiche con il Movimento. Spiccano poi i nomi del presidente dell’Avellino Calcio, Angelo Antonio D’Agostino, e di Barbara Ricci, candidata alle ultime Regionali nella lista Liberal Democratici Moderati, a sostegno di Vincenzo De Luca. “Siamo certi che la Campania sara’ la regione piu’ azzurra d’Italia – dice Martusciello subito dopo la presentazione della lista – ed eleggeremo molti piu’ parlamentari”. “Nessuna competizione con la Lega”, assicura il coordinatore regionale, per il quale l’obiettivo è “arrivare terzi, superando il M5s”.