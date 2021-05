F1: Hamilton, ‘gara difficile a livello fisico e mentale, non tutto è stato perfetto’

Portimao, 2 mag. – (Adnkronos) – “E’ stata una gara davvero difficile a livello fisico e mentale. Era facile sbagliare con tutto questo vento. Sono partito bene come Valtteri, poi ho perso la posizione nella ripartenza e non ero per niente felice di questo. Ho cercato di mettermi nel modo migliore possibile e poi ho sfruttato un errore di Max per attaccarlo e ci sono riuscito all’ultimo settore. Con Valtteri ho dovuto provare ad attaccarlo prima che le gomme fossero distrutte e sono riuscito a passarlo di precisione in Curva 1. Dobbiamo subito sintonizzarci sulla prossima gara. Non abbiamo troppo tempo per le analisi. Oggi non tutto è stato perfetto. Vedremo in quei settori dove possiamo migliorare”. Queste le parole di Lewis Hamilton dopo la vittoria nel Gp di Portogallo.