Fase 2: Università Cattolica lancia #eCatt per nuovo anno accademico, risorse per 3,5 mln (2)

(Adnkronos) – A partire dal primo giorno della sospensione della frequenza in presenza delle attività, lo scorso 24 febbraio, l’Università Cattolica si è attivata per garantire il regolare percorso di studio a tutti gli iscritti delle sue facoltà. Al 13 maggio sono 1.838 i docenti che hanno realizzato un totale complessivo di 32.910 lezioni a distanza: 24.212 videolezioni registrate e caricate su Blackboard, la piattaforma di Learning management system di ateneo, 8.698 lezioni live trasmesse in diretta con studenti collegati in contemporanea e realizzate tramite Collaborate Ultra, uno degli strumenti più innovativi di Blackboard. A partire dall’11 marzo fino al 29 aprile si sono tenute regolarmente 210 commissioni di laurea, mentre dal 18 marzo al 29 aprile si sono regolarmente svolti 422 appelli d’esame.