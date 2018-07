Fiat-Fca cerca nuove figure professionali: ecco tutte le assunzioni in corso

Il Gruppo Fca è spesso alla ricerca di tante figure con esperienza, ma anche senza per le quali sono previsti stage, nelle diverse aree professionali: Manufacturing, Quality, Product Development, Supply Chain and Logistics, Marketing.

Queste le figure attualmente ricercate: BL Manufacturing Engineering Senior Specialist; Product Development Quality Engineer; Plant Layout Developer Engineer; BL Internal Flows Logistic Engineer; Product Planning – curricular internship; etc. da inserire negli stabilimenti in Italia e nel mondo.

BL Manufacturing Engineering Senior Specialist: il candidato dovrà controllare gli standard di processo, Sorvegliare i processi di produzione e suggerire modifiche nei metodi di lavoro al fine di migliorarne l’efficienza.

Requisiti: Conoscenza della saldatura laser, tecnologie di co-stampaggio della plastica; almeno 5 anni di esperienza nel ruolo analogico nel settore automobilistico, disponibilità a viaggiare, inglese fluente.

Località: Modugno, Puglia

Product Planning – curricular internship: il candidato dovrà garantire la gestione del ciclo di vita con un’attenzione specifica ai prodotti, Raccogliere nuove richieste da mercati e partner industriali per supportare la distribuzione di nuovi contenuti, supportare la definizione della nuova gamma di motori, etc.

Requisiti: capacità di lavorare in squadra con diverse aree aziendali

Località: Torino, Piemonte

Plant Layout Developer Engineer: il candidato lavorerà nell’area di progettazione elettronica per la linea di illuminazione per autoveicoli e si occuperà della collocazione di componenti elettronici e della realizzazione di schede elettroniche assemblate, di sviluppare il layout specifico del progetto del cliente, di preparare la documentazione richiesta, etc.

Requisiti: Diploma o laurea in ingegneria elettronica o similare, Conoscenza di Ambienti di sviluppo del layout, Inglese: livello molto buono (scritto e parlato); Tedesco: livello base (scritto e parlato); CAD elettrici (cadenza) e strumenti di layout; Esperienza nello sviluppo, simulazione e test di LYT, capacità comunicative, disponibilità a viaggiare, problem solving, etc.

Località: Tolmezzo, Friuli-Venezia Giulia

BL Internal Flows Logistic Engineer: il candidato dovrà promuovere e guidare progetti cross-plant in tutto il mondo, creare le condizioni per la produzione di flusso continuo nello stabilimento e con i fornitori, migliorare e ottimizzare la gestione del materiale, Partecipare alle revisioni tecniche con i fornitori di materiali, Definire le specifiche tecniche per i flussi logistici di magazzino, etc.

Requisiti: Laurea tecnica (Ingegneria preferita), ottimo inglese parlato e scritto (il francese come un vantaggio), 2-4 anni di esperienza in ruoli in Plant Logistics e implementazione WCM / Lean, etc.

Località: Bologna, Emilia-Romagna