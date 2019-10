La filosofia in pratica, si presenta a Somma Vesuviana l’ultimo libro di Giovanna Borrello

“Filosofia in pratica e pratica in filosofia”: è il titolo del libro di Giovanna Borrello che si presenta venerdì 25 ottobre a Somma Vesuviana (alle ore 17, nel Parco Mediterraneo, in via D’Aragona 1). Ne discuteranno con l’autrice Roberta Calbi, della rivista Infiniti Mondi; i counselor filosofici Luca Lo Sapio e Amalia Romano; e Maria Elena Viscardi, docente di filosofia. Coordina Adriana Maestro del Centro studi Parco Mediterraneo – Comunità locali sostenibili.

Filosofa della differenza e ricercatrice presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università Federico II, Giovanna Borrello è l’autrice, tra l’altro, di “Il pensiero parallelo. Analisi dello stereotipo femminile nella cultura filosofica e utopica” (con C. Fiorillo, Liguori, 1986) : di “Il lavoro e la Grazia” (Liguori, 2001) su SImone Weil; e di “La filosofia come cura. Jaspers filosofo e medico (Liguori, 2009). Ma è soprattuto la fondatrice di Metis, un’associazione che promuove (con corsi a Napoli, Catania e Roma lo studio e la diffusione del Counseling filosofico, una pratica relazionale e dialogica che usa un metodo filosofico integrato da altre scienze umane e si confronta con molti ambiti, tra i quali i più importanti: scuola, lavoro e sanità.