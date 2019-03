Formazione finanziaria, torna InvestingNapoli

Torna InvestingNapoli, il principale evento gratuito del Centro Sud Italia dedicato alla formazione finanziaria. L’appuntamento, organizzato da SoS Trader, è fissato per il 29 marzo presso la suggestiva location Terminal Napoli Spa, Molo Angioino Stazione Marittima.

Nel corso della giornata i migliori analisti, professori universitari e professionisti del trading mostreranno le tecniche e le strategie più proficue per affrontare in sicurezza i mercati finanziari. Verranno fornite idee di investimento e spunti operativi su:Azioni, Obbligazioni Commodities, Criptovalute, Valute, Etf e Certificates. Un’occasione imperdibile per confrontarsi con i leader del settore e avere l’opportunità di scambiare con loro idee, pareri e opinioni durante i tanti momenti dedicati all’interazione col pubblico, una vera e propria full immersion nel mondo della finanza.

Confermate anche quest’anno le 5 ampie aule didattiche:

• Trading all’interno della quale i più famosi trader nazionali opereranno in real time a mercati aperti mostrando le tecniche che ogni giorno utilizzano sui mercati.

• Investing, dedicata agli approfondimenti su strumenti finanziari, scenari macro economici, trading system, tecniche di trading discrezionali, costruzioni di portafoglio, finanza comportamentale e metodologie di asset allocation e stock picking;

• Primi passi, dedicata a chi si sta avvicinando la mondo del trading e vuole farlo in maniera consapevole

• Educationa ed Educational2, dove si terranno focus di 60 minuti che avranno l’obiettivo di spiegare e approfondire le principali asset class.

“Investing – spiega Pietro Di Lorenzo, amministratore unico di SoS Trader – offre una grande opportunità a chi vuole ampliare le proprie competenze tecniche per muoversi autonomamente con maggior disinvoltura sui mercati. Lavoriamo ogni volta per proporre un programma sempre nuovo e ricco di contenuti con l’obiettivo di coprire a 360 gradi le esigenze di tutti i partecipanti, il cui numero, con nostra grande soddisfazione, continua a crescere.” Sponsor dell’evento sono: Unicredit, Banca IMI, BNP Paribas, XM, BINCK, Deutsche Bank, Infinox, Societe Generale, ActivTrades, Swissquote, WeBank, Dukascopy, XTB. A questi si aggiungono oltre 36 prestigiosi partner.

Tutti i partecipanti al convegno riceveranno l’opportunità di aderire a una serie di promozioni e bonus , oltre che partecipare gratuitamente a Webinar e a sessioni didattiche on line che si terranno dopo l’evento.

Per iscriversi gratuitamente all’evento e visionare il programma basta collegarsi al sito web dedicato: www.investingnapoli.it.