Roma, 21 ott (Adnkronos) – “Perché Giorgia Meloni non ha votato la nostra mozione? Perché non unisce la sua voce a quella di chi condanna odio e tutte le violenze e chiede lo scioglimento di organizzazioni che si richiamano al fascismo come Forza Nuova?”. Lo dice Walter Verini, deputato del Pd.