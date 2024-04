Francesco Gori presidente e Massimo Battaini a.d., cambia la governance di Prysmian

L’assemblea degli azionisti di Prysmian, società quotata su Euronext Milan e specializzata nei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha ratificato il bilancio dell’esercizio 2023 e ha approvato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,70 euro per azione, per un totale di circa 191 milioni di euro destinati agli azionisti. Successivamente, il nuovo consiglio d’amministrazione si è riunito e ha confermato le nomine proposte dal consiglio uscente:

Francesco Gori presidente,

presidente, Valerio Battista vicepresidente,

vicepresidente, Massimo Battaini amministratore delegato e direttore generale,

amministratore delegato e direttore generale, Pier Francesco Facchini chief Financial officer.