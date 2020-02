Francia, Leonardo orgoglio italiano: battuti tutti i record del Louvre con oltre un milione di visitatori

Il Louvre batte tutti i record con la mostra dedicata a Leonardo da Vinci. La grande esposizione allestita per il quinto centenario della morte del genio del Rinascimento ha attirato quasi 1,1 milioni di visitatori, ha annunciato il museo di Parigi. “Alla sua chiusura lunedì 24 febbraio 2020, la mostra di Leonardo ha tagliato il traguardo di 1.071.840 visitatori. Questo è un record assoluto per il Louvre”, ha precisato l’istituzione francese in una nota. Il precedente record era ad appannaggio della retrospettiva dedicata al pittore francese Eugène Delacroix nel 2018, che aveva attirato 540.000 visitatori.

“È meraviglioso che 500 anni dopo la sua morte, un artista rinascimentale italiano continui ad affascinare il grande pubblico. Oggi ho due motivi di orgoglio: essere riuscito a riunire il maggior numero di opere di Leonardo e ad accogliere un pubblico così vasto. Questo risultato è il frutto dell’eccellenza scientifica e della qualità dell’accoglienza del Louvre, che sono state riconosciute come tali”, ha affermato Jean-Luc Martinez, presidente e direttore del Louvre.

La mostra è stata aperta per 104 giorni e la frequenza media giornaliera è stata di 9.783 visitatori, ha precisato il Louvre. La retrospettiva ha offerto l’opportunità di ammirare dieci dipinti di Leonardo (undici contando anche la Gioconda che però è rimasta nella sua sala), quindi la metà della ventina attribuiti dagli specialisti all’artista-scienziato di Vinci. In totale la mostra comprendeva, oltre a questi dipinti, circa 150 opere (disegni, manoscritti, sculture, oggetti d’arte) di Leonardo, della sua bottega e dei suoi allievi.