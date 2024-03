Sostenibilità, digitalizzazione, innovazione, Made in Italy, terzismo quali driver per lo sviluppo del settore, con un focus sulla formazione per fare del calzaturiero un comparto attrattivo per i giovani. Sono queste le linee guida fino a giugno 2027, di Giovanna Ceolini, confermata Presidente di Assocalzaturifici dalla Assemblea degli associati riunitasi ieri.

Con oltre 450 aziende iscritte, l’Associazione, rappresenta a livello nazionale le imprese a carattere industriale che operano nel settore della produzione di calzature.”E’ davvero con grande emozione – commenta Ceolini – che affronto questo mio mandato. Ci attende un lavoro impegnativo. Dobbiamo rispondere a una congiuntura non semplice, in un quadro geopolitico dominato dall’incertezza, con iniziative e progetti che sostengano le nostre imprese sui mercati internazionali. Oggi più che mai è importante rimettere al centro gli interessi del settore e quindi la nostra Associazione. Questo lo possiamo fare tornando ad un dialogo e ad un confronto franco e costruttivo. In questo non sarò sola, ma supportata da una squadra composta da professionisti di indubbio valore”. Ad affiancare la Presidente, Giuseppe Baiardo, Vice Presidente per Formazione e Orientamento, Luisa Benigno, Vice Presidente per la Cultura d’Impresa e le Strategie Produttive, Giuseppe Camerlengo Vice Presidente per gli Affari Internazionali e Valentino Fenni Vice Presidente per Russia, Area C.S.I. e Made in Italy.