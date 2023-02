Guerra, premio a Shevchenko per il suo impegno per la pace

Venerdì 24 febbraio, in occasione dell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, 150 studenti parteciperanno all’incontro ‘Cittadinanza europea. Giovani tra protagonismo e identità’, promosso da Acri, Fondazione CR Firenze, European University Institute e La Nuova Europa, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. All’incontro, che si terrà al Saloncino del Teatro La Pergola di Firenze, parteciperà anche l’ex calciatore ucraino Andriy Shevchenko, Pallone d’oro e campione del Milan, a cui sarà consegnato il premio ‘La chiave d’Europa’. Promosso dall’associazione La Nuova Europa e dal Comune di Ventotene, il riconoscimento è stato assegnato in precedenza, tra gli altri, al compianto presidente del Parlamento europeo David Sassoli e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Shevchenko si è distinto per l’impegno profuso, sin dalle prime settimane dall’invasione russa dell’Ucraina, per sensibilizzare il pubblico europeo e permettere ai giovani ucraini di poter continuare a svolgere attività sportive. Un esempio cristallino dei valori di pace, solidarietà e partecipazione che sono alla base dell’Unione europea.