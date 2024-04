Guida passo-passo per disdire Telepass: tutto ciò che devi sapere

Il dispositivo Telepass consente pagamenti agevoli dei pedaggi autostradali senza doversi fermare ai caselli, posizionandolo facilmente sul cruscotto dell’auto o della moto. Grazie a Telepass, è possibile usufruire di un’ampia gamma di servizi, quali il pagamento di parcheggi in stazioni, aeroporti, fiere e città, oltre alla sosta su strisce blu, semplificando notevolmente la gestione dei propri spostamenti.

La facilità di disdire il servizio Telepass in qualsiasi momento senza incorrere in costi aggiuntivi offre agli utenti una flessibilità notevole, rendendo ancora più conveniente la scelta di adottare questo sistema di pagamento per pedaggi autostradali e molti altri servizi di mobilità urbana.

Panoramica dei servizi Telepass

I servizi offerti da Telepass vanno ben oltre il semplice pagamento dei pedaggi autostradali, coprendo una vasta gamma di necessità per gli automobilisti:

Servizi Base e Avanzati : Autostrada e Pedaggi Europei : Permette il pagamento automatico dei pedaggi non solo in Italia ma anche in Europa, utilizzando sconti esclusivi e dedicati ai clienti telepass su 16 tratte autostradali e stradali italiane Parcheggi e Area C Milano : Accesso e pagamento in automatico in più di 1.000 parcheggi convenzionati in Italia e in Europa e accesso all’Area C di Milano. Servizi Aggiuntivi : Include pagamento di bollo, revisione veicolo, lavaggio auto e ricarica elettrica e molto altro.

:

A questo si aggiunge la possibilità, comune alle differenti offerte, di associare al dispositivo Telepass per il pedaggio 2 targhe differenti.

Opzioni di Mobilità:

Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico : Pagamento di taxi, treni, mezzi pubblici, skipass e Venezia Pass. Viaggi e Trasporti : Prenotazioni e pagamenti per navi, traghetti, voli e pullman.



Vantaggi Finanziari:

Cashback e Sconti : Fino al 30% di sconto su RC Auto e cashback su diverse spese di mobilità, promuovendo l’uso di servizi pubblici, taxi, carburante, e altro.



Questi servizi rendono Telepass una soluzione integrata per la mobilità, offrendo comodità e risparmio (anche di tempo!) per gli utenti privati e aziendali.

Procedura per la disdetta del Telepass

Per disdire il Telepass, sarà sufficiente collegarsi al sito disdetta.telepass.com, prima di iniziare, è fondamentale avere a disposizione il proprio codice fiscale, dato indispensabile per completare il modulo di disdetta e per l’identificazione dell’abbonamento.

Dopo aver proceduto con la disdetta del contratto Telepass, è fondamentale restituire il dispositivo seguendo le modalità previste per evitare penalità:

Restituzione del Dispositivo : Relativamente alla restituzione del dispositivo Telepass, a seguito di un iniziale contatto telefonico seguiranno indicazioni dettagliate su tempistiche, orari, luogo ed eventuali penali per mancata riconsegna In caso di smarrimento dell’etichetta di reso, è possibile recuperarla dall’ Area Riservata sul sito Telepass, accedendo alla sezione “Contratto”, selezionando il dispositivo e scaricando la copia precompilata dell’etichetta di reso in formato A4.

:

Queste informazioni essenziali garantiscono che il processo di restituzione del dispositivo Telepass sia svolto correttamente, evitando complicazioni o costi aggiuntivi.

Considerazioni finali

Attraverso questa guida dettagliata, abbiamo esplorato l’universo dei servizi offerti da Telepass e le procedure che consentono agli utenti di disdire il servizio senza difficoltà.

Abbiamo toccato i diversi aspetti che rendono Telepass una scelta conveniente per molti, dalla vasta gamma di servizi integrati per la mobilità alla semplicità della disdetta e alla restituzione del dispositivo, assicurando flessibilità e comodità per gli utenti.

La restituzione del dispositivo Telepass rispecchia l’importanza di seguire le procedure corrette per evitare penalità, evidenziando la trasparenza e l’efficienza del servizio. La capacità di disdire il servizio in qualunque momento, unita alla facilità di gestione dei propri spostamenti, enfatizza l’adattabilità di Telepass alle esigenze di mobilità contemporanee, sia per uso personale che aziendale. La comprensione di queste procedure non solo aiuta a prevenire costi inaspettati, ma assicura anche che la transizione da e verso il servizio Telepass sia fluida ed efficiente.

foto: ufficio stampa Telepass

(ITALPRESS).