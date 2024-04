IA, Di Costanzo (Fondazione Italia Digitale): Bene Governo su nuove regole con risorse e formazione

“Dal Consiglio dei ministri di ieri, un importante passo avanti in tema di regolamentazione dell’intelligenza artificiale e adeguamento del nostro ordinamento alle disposizioni dell’AI Act recentemente approvato dall’Unione europea. Diverse le novità, a partire dalla previsione di una delega all’Esecutivo in tema di alfabetizzazione digitale, con focus ovviamente sull’IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari), arrivando alla formazione da parte degli ordini professionali e degli operatori. Una decisione importante, perché rendere i cittadini, professionisti, ma anche le stesse PA e aziende, consapevoli e aggiornati sui nuovi strumenti a disposizione è certamente il primo fondamentale passo da compiere. Positive le risorse del Fondo innovazione venture capital gestito da Cdp, per favorire la nascita di startup e sostenere chi già opera in ambito IA. La difesa dell’identità, della privacy e dei dati saranno temi cruciali nei prossimi anni, giusto lavorare su regole e soprattutto su conoscenza e utilizzo corretto degli strumenti. C’è poi il capitolo della sanità digitale, con nuove prospettive in termini di efficacia delle cure e assistenza territoriale. Un quadro generale, quindi, molto positivo che va a inserirsi in un contesto, quello italiano, in cui esistono già numerose sperimentazioni e buone pratiche pubbliche sull’AI, sul metaverso, sulla realtà virtuale e mista, con l’obiettivo di offrire servizi ai cittadini e supportare l’attività della persona all’interno delle organizzazioni pubbliche e private. Fondazione Italia Digitale è attenta alle novità e ad essere luogo del confronto, della sperimentazione, della crescita del digitale. Questi saranno temi di cui discuteremo nella prossima edizione del Festival del Digitale Popolare di Torino del 4-5-6 ottobre”.

E’ quanto si legge in una nota del presidente di Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo, commentando così le regole varate dal Governo in tema di IA.